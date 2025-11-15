El básquet del Oeste vuelve a ser noticia, y de las buenas

Ignacio Huens, jugador del Club A. Trebolense, hijo de Carlos Huens -nacido en María Juana y con una enorme carrera futbolística a nivel nacional e internacional- fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down para integrar la preselección nacional de básquet, con vistas al Mundial de Kormend, Hungría, que se disputará del 14 al 20 de junio de 2026.

La noticia emociona a toda la región, porque detrás de este logro hay una historia de esfuerzo, superación y amor por el deporte. “Nacho”, como todos lo conocen en El Trébol y en las canchas del Oeste santafesino, viene dejando huella con su compromiso y su talento. Su brillante actuación en el Campeonato Nacional disputado en Mendoza, donde fue subcampeón con Litoral Unidos, lo puso en el radar de los veedores nacionales.

A sus 18 años, Ignacio representa el espíritu de una zona que respira básquet en cada club, en cada entrenamiento, en cada torneo local. Formado desde niño en Trebolense, lleva con orgullo los colores que lo vieron crecer y el ADN del básquet regional: trabajo, compañerismo y pasión por mejorar día a día.

De los 15 jugadores convocados a la preselección, cuatro son santafesinos, pero Huens es el único representante del Oeste, compartiendo lista con deportistas de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Capital Federal.

Una distinción que trasciende lo personal y enorgullece a todo el básquet del interior provincial, ese que tantas veces, con menos recursos, pero con la misma pasión, sigue formando grandes jugadores y mejores personas.