El básquet femenino formativo tendrá su primer gran torneo en María Juana

Este domingo 29 de marzo, a partir de las 14:00, el Estadio Edgar “Nenito” Rivolta será escenario de una jornada histórica para el deporte local, con la realización del Torneo “Protagonistas”, el primer certamen de básquet femenino destinado a categorías formativas, juveniles y Mamis.

La iniciativa marcará un paso muy importante en el crecimiento y desarrollo del básquet femenino, brindando un espacio de competencia y encuentro para niñas y jóvenes que vienen impulsando la disciplina en la región. El evento contará con la participación de los equipos del Club Atlético María Juana, Santa Paula, Americano de Pellegrini y El Expreso, quienes aportarán jugadoras en distintas categorías.

Además de los encuentros formativos y juveniles, el torneo también incluirá la participación de la categoría Mamis, sumando una propuesta inclusiva que integra a distintas edades dentro del básquet femenino.

Se espera una gran convocatoria de público para acompañar esta jornada que no solo promueve el deporte, sino también valores como el compañerismo, la inclusión y el crecimiento colectivo. Sin dudas, será una fecha para marcar en la historia del básquet femenino de la región.