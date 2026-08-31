El CAMJ sigue imparable: quinta victoria consecutiva en el Torneo Clausura

El básquet de primera del Club Atlético María Juana volvió a festejar y mantiene su andar perfecto en el Torneo Clausura de ACBOS. Por la quinta fecha, el equipo auriazul consiguió un importante triunfo como visitante frente a San Jorge, en el Polideportivo Raúl Novaira.

El conjunto de María Juana se impuso por 74 a 61, en un partido ante un rival que presentó batalla durante todo el encuentro y mantuvo la intensidad hasta los minutos finales.

Con esta victoria, el CAMJ alcanzó su quinto triunfo en cinco presentaciones, sosteniendo el invicto y consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

En el goleo auriazul se destacó Segundo Astulfi, máximo anotador del partido para María Juana con 25 puntos. También aportaron Lucas Vicario, con 12, y Laureano Rassetto y Bautista Brandolin, con 11 tantos cada uno.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico volvió a demostrar solidez y carácter para superar a un duro rival en condición de visitante y continuar en lo más alto.

Ahora, el CAMJ ya piensa en la próxima fecha, en la que tendrá nuevamente acción en el Edgar Rivolta, donde recibirá a Brown de San Vicente. Será una nueva oportunidad para seguir estirando este gran comienzo de campeonato.