Eustolia avanza con mejoras en caminos productivos y entrega semillas gratuitas a vecinos

La Comuna de Eustolia continúa impulsando acciones destinadas a fortalecer la infraestructura rural y acompañar a los vecinos de la localidad. En este marco, se llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional N.º 01/2026, correspondiente a la adquisición de materiales para el Programa Caminos Productivos.

La licitación contempla la provisión de hasta 4.550 toneladas de piedra granítica 0/20, material que será destinado a continuar mejorando el estado, la infraestructura y la transitabilidad de los caminos productivos de la localidad.

En el proceso licitatorio se presentaron cinco oferentes, y la propuesta económica más baja correspondió a Passamonte Comercial S.A., por un monto de $184.270.450. A partir de ahora, el procedimiento continuará con las instancias administrativas correspondientes para avanzar hacia la adjudicación.

Semillas hortícolas gratuitas

En paralelo, la Comuna de Eustolia informó que ya se encuentran disponibles las semillas hortícolas adquiridas para la comunidad.

Los vecinos interesados podrán retirarlas de manera totalmente gratuita, accediendo a semillas destinadas a fomentar la producción de huertas y el cultivo de alimentos en los hogares.

De esta manera, la comuna avanza simultáneamente en dos iniciativas que apuntan al desarrollo local: por un lado, el mejoramiento de los caminos vinculados a la producción y, por otro, el acompañamiento a las familias mediante la promoción de las huertas y la producción hortícola.