Obras Menores: localidades del departamento Castellanos recibirán más de $43 millones para gastos de urgente ejecución

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó, a través de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 de Obras Menores, la asignación de $43.431.098 para distintas localidades del departamento Castellanos. Los recursos estarán destinados a gastos de urgente ejecución, permitiendo a municipios y comunas atender necesidades que requieren una respuesta inmediata.

Según se informó desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo, los fondos corresponden al año 2026 y fueron distribuidos entre cuatro administraciones locales.

La Comuna de Bauer y Sigel recibirá $10.000.000, mientras que la Comuna de Santa Clara de Saguier contará también con $10.000.000. Por su parte, la Municipalidad de Sunchales tendrá asignados $12.000.000, y la Comuna de Tacural recibirá $11.431.098.

Estos recursos, contemplados dentro del mecanismo de Obras Menores, buscan brindar una herramienta concreta a las administraciones locales para afrontar situaciones que no pueden postergarse y que demandan una respuesta rápida.

Al respecto, Calvo destacó la importancia de esta herramienta y señaló que los recursos de la Ley de Obras Menores permiten acompañar a cada localidad en la atención de sus necesidades. También remarcó que la articulación con el Gobierno Provincial contribuye a agilizar respuestas ante situaciones que requieren atención prioritaria.

Asimismo, recordó que los municipios y comunas del departamento Castellanos pueden gestionar estos fondos mediante la presentación de la documentación correspondiente que justifique su utilización para afrontar gastos de urgente ejecución.