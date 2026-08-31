Padel: se disputó la Etapa 6 de la Liga Penta Padel Tour en Chacras Padel

Este fin de semana se llevó a cabo en Chacras Padel la sexta etapa de la Liga Penta Padel Tour, correspondiente a la categoría 7ma Caballeros, con la participación de parejas que llegaron desde distintas localidades de la región.

Luego de una intensa competencia, la dupla integrada por Leonel Caligaris y Ricardo Tissera, de San Jorge, se consagró campeona del torneo.

En la definición, los campeones se impusieron ante Nicolás Cavallero y Juan Pablo Bystedt, de San Francisco, quienes finalizaron como subcampeones de esta sexta etapa.

De esta manera, Chacras Padel volvió a ser escenario de una nueva jornada de competencia regional, reuniendo a jugadores y aficionados en una propuesta que continúa creciendo dentro del circuito de la Liga Penta Padel Tour.