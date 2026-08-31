“Cuando un cuento se hace película”: proyectarán “Pequeñas cosas como estas” en María Juana

El Taller de Lectura de la Biblioteca Popular María Juana, Media Nuez Casa de Libros y el Cine Club de la Sociedad Italiana presentan una nueva propuesta del ciclo “Cuando un cuento se hace película”, un espacio que invita a encontrarse con historias que nacieron en la literatura y luego llegaron a la pantalla grande.

En esta oportunidad, la película elegida es “Pequeñas cosas como estas”, dirigida por Tim Mielants y basada en la novela homónima de la escritora irlandesa Claire Keegan.

La historia transcurre en 1985, en vísperas de Navidad, en un pequeño pueblo del condado de Wexford, Irlanda. Allí, Bill Furlong, un comerciante de carbón que sostiene a su esposa y sus cinco hijas, realiza una entrega en el convento local y descubre una situación que lo lleva a enfrentarse con su propio pasado y con el silencio de toda una comunidad.

La película se adentra en la realidad de las Lavanderías de la Magdalena, instituciones vinculadas a la Iglesia católica irlandesa donde numerosas mujeres y niñas fueron sometidas a condiciones de explotación y aislamiento. A través de una historia íntima, contenida y profundamente inquietante, la película aborda temas como la complicidad, el silencio, la conciencia individual y la responsabilidad frente a las injusticias.

Con una narrativa marcada por aquello que no se dice, “Pequeñas cosas como estas” propone una mirada sobre las decisiones que una persona puede tomar cuando debe elegir entre permanecer en silencio o actuar frente a aquello que considera injusto.

La película está protagonizada por Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson y Clare Dunne, con guion de Enda Walsh, basado en la obra de Claire Keegan.

🎬 “Cuando un cuento se hace película: Pequeñas cosas como estas”

📅 Miércoles 2 de septiembre

🕣 20:30 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entrada a la gorra

Una nueva oportunidad para compartir literatura, cine y reflexión a partir de una historia que invita a mirar más allá de lo que permanece en silencio.