María Juana fue sede de la instancia local y regional del 8.º Torneo Provincial de Bolitas

El Autódromo Atilio Serre de María Juana fue escenario este domingo de una nueva jornada del 8.º Torneo Provincial de Bolitas, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino y acompañada por el Gobierno de María Juana, que reunió a participantes de distintas localidades de la región.

La jornada tuvo como protagonistas a niños, jóvenes y adultos que se sumaron a las instancias local y regional de la competencia, en un encuentro que permitió recuperar y poner en valor un juego tradicional que forma parte de nuestra cultura y nuestras costumbres.

Más allá de la competencia, el torneo se convirtió en un espacio de encuentro, participación y camaradería entre representantes de distintas localidades, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.

Los resultados

En la instancia local, los ganadores fueron:

Categoría A: Santiago Carballo

Santiago Carballo Categoría B: Axel Imoberdof

Axel Imoberdof Categoría C: Marcos Medina

Marcos Medina Categoría D: Carlos Bugari

En tanto, en la instancia regional, los resultados fueron:

Categoría A – 8 a 12 años

🥇 Santiago Lucero — María Susana

🥈 Lorenzo Morales — San Jorge

🥉 Santiago Carballo — María Juana

Categoría B – 13 a 15 años

🥇 Lucas Navarrete — San Jorge

🥈 Axel Imoberdof — María Juana

🥉 Kevin Bonetti — Sastre

Categoría C – 16 a 30 años

🥇 Marcos Medina — María Juana

🥈 Jonathan Britos — San Jorge

🥉 Daniel Juárez — Sastre

Categoría D – +31 años

🥇 Marcelo Santillán — San Jorge

🥈 Joel Juárez — María Susana

🥉 Carlos Bugari — María Juana

La competencia continuará con la Gran Final Provincial, que se disputará el próximo domingo 6 de septiembre en la ciudad de San Jorge, donde se reunirán los mejores clasificados de las distintas instancias.

Desde el Gobierno de María Juana destacaron la importancia de acompañar propuestas que promueven la participación comunitaria y fortalecen los vínculos entre las localidades, al mismo tiempo que permiten mantener vivas las tradiciones y los juegos que forman parte de nuestra identidad cultural.