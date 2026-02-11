El CECLA N.º 3 de Junio llegó a la localidad con una extensión áulica y nuevas propuestas de capacitación laboral

Nuestra localidad suma una nueva oportunidad de formación con la llegada del CECLA N.º 3 de Junio, que comenzó a funcionar a través de una extensión áulica, ampliando la oferta educativa y acercando más herramientas de capacitación laboral a la comunidad.

La firma del convenio contó con la presencia de autoridades provinciales y regionales, entre ellas la Subsecretaria de Aprendizaje Continuo, Valentina Peresin; la Directora Provincial de Formación y Capacitación Laboral, Natalia Vicentini; la Delegada Regional VIII, Danisa Astegiano; la Supervisora de Formación y Capacitación Laboral, Ivana Pace; el Director del CECLA N.º 3 de Junio de San Jorge, Martín Pereyra; el Coordinador Pedagógico de la Región VIII, Julio Aranda; y el Vicepresidente Comunal, Rodrigo Trotti.

La coordinación de la nueva Extensión Áulica estará a cargo de Alejandra Delfino, quien será responsable de acompañar el desarrollo de las propuestas formativas y el vínculo con los estudiantes.

En esta primera etapa, se pondrán en marcha tres capacitaciones orientadas a brindar herramientas concretas para la inserción laboral:

✔ Auxiliar y Cuidados Gerontológicos

✔ Informática orientada a tareas administrativas

✔ Auxiliar en instalaciones eléctricas

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de lunes a viernes, de 17:30 a 20:00 horas.

Con esta iniciativa, se fortalece el acceso a la educación técnica y la formación profesional en el territorio, promoviendo más oportunidades de crecimiento personal y laboral para vecinos y vecinas, y consolidando el compromiso de acercar el aprendizaje continuo a cada comunidad.