El CER 337 y EEAL de Estación María Juana participó de la Feria Pro Huerta con educación y sabores

En el marco de la Feria Pro Huerta realizada por el Día de María Juana, dialogamos con Mónica Galván y Julieta Gómez, representantes del CER 337 y EEAL de Estación María Juana, quienes contaron sobre el crecimiento del espacio educativo al aire libre que la institución viene impulsando con gran entusiasmo.

Además, compartieron detalles de las exquisiteces caseras que llevaron para ofrecer en la feria, elaboradas junto a la cooperadora de padres y colaboradores de la escuela. Panes, dulzuras y sabores tradicionales formaron parte de su stand, que fue muy bien recibido por los vecinos que recorrieron la propuesta.

De esta manera, el CER 337 y EEAL no solo fortalece la formación educativa con proyectos innovadores, sino que también se vincula con la comunidad a través del trabajo colectivo y la puesta en valor de lo local.