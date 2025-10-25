El CER 337 y la EEAL presentes en el Primer Foro Provincial de Educación Ambiental Integral

En la mañana de la radio charlamos con Julieta Gómez, docente del CER N° 337 y de la EEAL de Estación María Juana, quien nos contó detalles sobre la participación de la institución en el Primer Foro Provincial de Educación Ambiental Integral, desarrollado el pasado 22 de octubre en Rosario y continuado al día siguiente en la ciudad de Santa Fe.

El encuentro, organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, reunió a más de 300 participantes entre docentes, investigadores, gestores públicos, educadores populares y activistas, bajo el lema “Territorios que enseñan, comunidades que transforman”.

Durante las dos jornadas —la primera en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la UNR y la segunda en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)— se presentaron 60 experiencias educativas desarrolladas en ámbitos académicos, comunitarios y barriales.

Las exposiciones y debates giraron en torno a la Educación Ambiental Integral (EAI) como una herramienta de transformación social, que busca no solo abordar las consecuencias de la crisis ecológica, sino también sus causas estructurales. Se promovió una mirada crítica e interdisciplinaria del ambiente como un sistema de relaciones sociales, culturales y económicas.

Durante el foro se realizaron paneles sobre conflictos ambientales, herramientas de gestión educativa y estrategias transformadoras, con la participación de referentes académicos y funcionarios provinciales. Además, se llevó a cabo un taller participativo para la construcción de la Estrategia Provincial de Educación Ambiental Integral, en el marco de la Ley Nacional N° 27.592 (Ley Yolanda).

Julieta Gómez participó activamente representando a la EEAL de Estación María Juana, compartiendo experiencias locales y destacando la importancia de fortalecer el compromiso ambiental desde las escuelas rurales.

El Foro finalizó con el compromiso de seguir construyendo una educación ambiental crítica y transformadora, con la mirada puesta en la segunda edición prevista para 2026.