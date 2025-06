El “chupa” completó la décima jornada en divisiones inferiores

El fin de semana culminó la décima fecha del Torneo Apertura en divisiones inferiores de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol que había comenzado el viernes 22 de mayo con acción para Talleres y luego fue postergada por las inclemencias del tiempo de esos días. Atlético María Juana la completó con grandes resultados y una importante cosecha de puntos.

El día sábado, Atlético María Juana visitó a Zenón Pereyra Fútbol Club en el marco de una nueva jornada en divisiones inferiores. El “chupa” se alzó con las victorias en 9na por 4 a 0, en 8va 1 a 0, en 6ta 2 a 1 y en 7ma cayó por la mínima, 1 a 0. De esta manera, cosechó 9 unidades para la sumatoria general y se mantiene en la cuarta colocación del certamen.

Todos los resultados:

9ª división:

La Hidráulica (n/p) – La Trucha (n/p)

Talleres 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Brown 5 – 0 San Martín

Florida 2 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 2 – 0 Def. Frontera

Zenón Pereyra F.C. 0 – 4 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 4 B. Bochazo

Posiciones: 27 Atl. María Juana- Florida, 24 B. Bochazo, 23 Talleres-Brown, 16 Zenón Pereyra F.C, 14 Sp. Santa Clara, 13 Def. Frontera, 9 Sp. Libertad, 8 San Martín-Dep. Josefina

8ª división:

La Hidráulica 5 – 0 La Trucha

Talleres 0 – 0 Atl. Esmeralda

Brown 3 – 0 San Martín

Florida 4 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 0 – 1 Def. Frontera

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 4 B. Bochazo

Posiciones: 25 Def. Frontera, 24 La Hidráulica-Atl. María Juana, 22 Florida, 21 B. Bochazo, 20 Brown, 14 Talleres, 13 Sp. Santa Clara, 11 Atl. Esmeralda, 9 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 4 Zenón Pereyra F.C, 1 San Martín, 0 La Trucha

7ª división:

La Hidráulica 2 – 0 La Trucha

Talleres 5 – 1 Atl. Esmeralda

Brown 0 – 0 San Martín

Florida 4 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 0 – 4 Def. Frontera

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Atl. María Juana

Dep. Josefina 3 – 2 B. Bochazo

Posiciones: 28 Dep. Josefina, 23 Florida, 22 La Trucha, 21 La Hidráulica, 19 Def. Frontera, 14 San Martín, 13 Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara-Talleres, 12 B. Bochazo, 11 Zenón Pereyra F.C, 7 Sp. Libertad, 5 Brown, 0 Atl. María Juana

6ª división:

La Hidráulica 1 – 0 La Trucha

Talleres 0 – 0 Atl. Esmeralda

Brown 2 – 1 San Martín

Florida 2 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 0 – 0 Def. Frontera

Zenón Pereyra F.C. 1 – 2 Atl. María Juana

Dep. Josefina 1 – 2 B. Bochazo

Posiciones: 20 Def. Frontera-Florida, 18 Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara, 17 Dep. Josefina, 16 La Hidráulica-Brown, 15 Atl. María Juana, 14 B. Bochazo, 10 La Trucha, 7 Sp. Libertad-Talleres, 6 Zenón Pereyra F.C-San Martín.

Posiciones Generales: 92 Florida, 77 Def. Frontera, 71 B. Bochazo, 66 Atl. María Juana, 64 Brown, 62 Dep. Josefina, 61 La Hidráulica, 58 Sp. Santa Clara, 57 Talleres, 45 Atl. Esmeralda, 37 Zenón Pereyra F.C., 32 Sp. Libertad-La Trucha, 29 San Martín

Próxima fecha (11): Atl. María Juana vs Brown, Bochazo vs Talleres, La trucha vs Sp. Santa Clara, Defensores vs Dep. Josefina, At. Esmeralda vs Florida, Sp. Libertad vs Zenón Pereyra FC, San Martín vs La Hidráulica