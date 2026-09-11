El Chupa sigue invicto y goleó a San Martín en Pellegrini

Atlético María Juana volvió a sumar una victoria en el Torneo Clausura del Oeste Santafesino de Básquet y continúa invicto en la competencia.

Por la 7ª fecha, el conjunto auriazul visitó a San Martín de Pellegrini en el estadio Don Joaquín y se impuso con contundencia por 95 a 73.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico tuvo una gran actuación colectiva y consiguió una nueva victoria que le permite sostener su protagonismo en el certamen.

Los máximos anotadores del “Chupa” fueron Segundo Astulfi, con 23 puntos, seguido por Lucas Vicario, con 14, y Gastón Cornalis, con 13.

Con este triunfo, Atlético María Juana continúa invicto y atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura, producto del trabajo que viene realizando el plantel junto al cuerpo técnico.

La próxima fecha tendrá nuevamente al “Chupa” como local. Será el viernes 18 de septiembre, cuando reciba a Trebolense.

San Martín 73 – 95 Atlético María Juana.

Otra alegría auriazul y un invicto que sigue firme.