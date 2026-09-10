César Hernández participará de la Peregrinación Gaucha a Saguier

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con César Hernández, quien durante este fin de semana participará, junto a la escuadra gaucha a la que pertenece, de la tradicional Peregrinación Gaucha a Saguier, en honor a la Virgen del Milagro.

Se trata de una celebración que año tras año reúne a agrupaciones gauchas, jinetes, familias y vecinos de distintas localidades de la región, combinando la fe religiosa con las tradiciones y costumbres del campo argentino.

En 2026, Saguier se prepara para recibir la 36ª edición de esta peregrinación, que nuevamente espera una importante convocatoria. Según información difundida por medios regionales, durante la edición anterior participaron alrededor de 500 personas a caballo y unas 2.000 personas en total, entre peregrinos y visitantes.

La actividad tiene como centro la devoción a la Virgen del Milagro de Saguier y representa también un importante encuentro de la tradición gaucha, con agrupaciones que llegan desde diferentes puntos de la región.

Hernández contó en la radio los preparativos para esta nueva participación y la importancia que tiene para quienes forman parte de estas agrupaciones poder recorrer el camino a caballo, compartir con otros peregrinos y mantener viva una tradición que lleva más de tres décadas.

La Peregrinación Gaucha se ha convertido con el paso de los años en una de las celebraciones religiosas y tradicionalistas más importantes de la región, generando además un movimiento especial en toda la localidad de Saguier, que se prepara para recibir a los peregrinos y sus caballos.

Para César Hernández y los integrantes de su escuadra será nuevamente una oportunidad para vivir la fe, encontrarse con otros gauchos y disfrutar de una tradición que se transmite de generación en generación.