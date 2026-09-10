Vizios Regalos con nuevas propuestas para esta temporada 2026

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Santino Garella, de Vizios Regalos, quien presentó las novedades que llegaron al comercio y adelantó la participación de la firma en la FINACO 2026, que se desarrolla este fin de semana en San Vicente.

Durante la entrevista, Santino contó que Vizios viene incorporando distintas alternativas para quienes buscan regalos, accesorios y productos originales, con propuestas pensadas tanto para ocasiones especiales como para quienes simplemente quieren encontrar un detalle diferente.

En FINACO 2026, contará con un stand especialmente preparado para la exposición. Allí se podrán conocer muchísimas novedades y distintas opciones que la firma lleva para mostrar al público que visite la feria.

Una nueva oportunidad para conocer las novedades de Vizios Regalos, encontrar ideas para regalar y acompañar a los emprendimientos locales que salen a mostrar sus productos en eventos regionales.