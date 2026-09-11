Theo Fontanesi participó del certamen regional de Olimpiadas Matemáticas

Locales

El alumno Theo Fontanesi participó del certamen regional de las Olimpiadas Matemáticas, realizado en la EESOPI N.º 8129 “José Razatto” de la localidad de Cañada de Gómez.

La instancia reunió a estudiantes que pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades a través de diferentes desafíos vinculados a la resolución de problemas matemáticos.

Desde la comunidad educativa destacaron y felicitaron a Theo por su compromiso, su dedicación y, especialmente, por animarse a asumir nuevos desafíos y continuar desarrollando sus conocimientos.

La participación en este tipo de propuestas representa una valiosa experiencia de aprendizaje, que permite a los estudiantes fortalecer el razonamiento, buscar distintas estrategias para resolver problemas y disfrutar del desafío de aprender.

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