“NAZA”: el documental que expone desde adentro la maquinaria militar israelí en Gaza y recibió una ovación en Venecia

El documental “NAZA”, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, generó un fuerte impacto en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de casi 25 minutos después de su proyección. La película compite por el León de Oro y es el único documental incluido en la competencia principal.

La producción, realizada junto con The Guardian, se basa en una investigación de varios años y reúne los testimonios de 24 integrantes de las fuerzas de seguridad y de inteligencia israelíes, entre ellos soldados y oficiales que participaron en operaciones en Gaza. Los entrevistados permanecen en el anonimato y sus rostros y voces fueron modificados para proteger sus identidades.

Las entrevistas fueron realizadas durante la noche, en azoteas de Tel Aviv, y describen el funcionamiento de distintos sistemas utilizados por las fuerzas israelíes para localizar objetivos y ejecutar ataques. Entre los testimonios aparecen referencias al uso de inteligencia artificial, vigilancia telefónica y sistemas automatizados de selección de objetivos, incluso en situaciones en las que los militares sabían que podía haber civiles en los lugares atacados.

Uno de los aspectos centrales de “NAZA” es que sus realizadores intentan mostrar que las muertes de civiles no pueden ser analizadas únicamente como hechos aislados o errores individuales, sino que forman parte, según los testimonios presentados, de procedimientos y sistemas organizados de guerra.

El título de la película proviene precisamente de un término utilizado dentro del aparato militar israelí para referirse a las víctimas civiles previstas o aceptadas en determinados ataques.

La producción retoma investigaciones periodísticas publicadas anteriormente por The Guardian, +972 Magazine y Local Call y busca llevar esas revelaciones al lenguaje cinematográfico. Paul Lewis, responsable de investigaciones de The Guardian y productor ejecutivo del documental, señaló que la película es el resultado de años de trabajo para investigar y verificar los sistemas utilizados por la inteligencia militar israelí en Gaza.

Las cifras de muertos y la acusación de genocidio

De acuerdo con las cifras citadas actualmente por medios internacionales a partir de datos del Ministerio de Salud de Gaza, más de 73.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, además de más de 174.000 heridos.

El documental presenta estas acciones dentro de un marco que sus realizadores y algunos de los testimonios describen como genocidio. Esa caracterización forma parte de un debate internacional más amplio: organizaciones de derechos humanos y distintos expertos también han utilizado el término, mientras que Israel rechaza la acusación de genocidio y sostiene que sus operaciones tienen como objetivo a Hamás y responden a los ataques del 7 de octubre de 2023.

“NAZA” llega así a Venecia no solamente como una película sobre la guerra, sino como una investigación sobre cómo las decisiones militares, la tecnología y la inteligencia pueden convertirse en una maquinaria capaz de producir muertes masivas de civiles.

La contundente reacción del público convirtió a la película en uno de los acontecimientos más comentados de esta edición del festival y volvió a colocar la guerra de Gaza en el centro del debate cultural y político internacional.