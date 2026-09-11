Nicolás Dominino, el mariajuanense que sigue creciendo en el fútbol europeo

El futbolista Nicolás Dominino, nacido en María Juana en 2006, continúa construyendo su camino en el fútbol europeo y afronta una nueva temporada en Italia, donde vuelve a vestir la camiseta del Tolentino.

Dominino forma parte del plantel que se prepara para disputar la segunda jornada de la Coppa Marche, este sábado 12 de septiembre frente a Folgore Castelfraimondo, en el estadio “Ciarapica”.

Para el joven mariajuanense, esta será su tercera temporada en el fútbol italiano, una experiencia que comenzó justamente en Tolentino. Allí realizó su primera incursión en el fútbol europeo, permaneciendo algunos meses antes de continuar su carrera en Aurora Treia, en el campeonato de Promoción.

Su paso por Aurora Treia significó además un importante crecimiento deportivo. Durante su segunda temporada en el club se convirtió en una pieza importante del plantel que logró consagrarse campeón de Promoción.

Ahora, Dominino regresa al Tolentino para afrontar un nuevo desafío, dentro de un plantel que está atravesando una profunda renovación. El entrenador Biciuffi prácticamente está armando un equipo nuevo y apuesta también por jugadores jóvenes para darle forma a la temporada.

Una de las principales características de Nicolás es su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como defensor por las bandas como en el mediocampo, una condición que le permite ofrecer distintas alternativas dentro del campo de juego.

A sus 20 años, el futbolista surgido en María Juana continúa sumando kilómetros, experiencias y minutos en el fútbol italiano. Después de haber llegado a Europa siendo muy joven y de haber formado parte de un equipo campeón, ahora tiene por delante una nueva oportunidad para seguir demostrando sus condiciones.

Para María Juana, la historia de Nicolás también representa el orgullo de acompañar el crecimiento de uno de sus jóvenes futbolistas, que lleva el nombre de la localidad cada vez más lejos y continúa haciendo camino en el fútbol europeo.