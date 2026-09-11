Talleres volvió al triunfo con una goleada ante Florida

Talleres de María Juana volvió a festejar y lo hizo a lo grande. El equipo dirigido por Sánchez se impuso por 6 a 2 ante Florida, en condición de local, y consiguió una contundente victoria para recuperar la confianza.

El conjunto rojiblanco tuvo una gran producción ofensiva y convirtió seis goles a lo largo del encuentro. Los tantos fueron anotados por Andrés Oliva, en dos oportunidades; Agustín González, también por duplicado; Mauricio “Rifle” y Ticiano Moreno.

De esta manera, Talleres volvió a sumar de a tres y lo hizo con una actuación que dejó una clara diferencia en el marcador frente a Florida.

En División Reserva, el encuentro terminó igualado 1 a 1, con gol de Facundo Fernández para Talleres.

Próxima fecha

El próximo compromiso para el conjunto de María Juana será como visitante frente a Zenón Pereyra, en una nueva jornada del campeonato.