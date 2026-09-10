Guille Benítez adelantó todos los detalles de La Juana Peña

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En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Guillermo “Guille” Benítez, quien adelantó detalles de lo que será una nueva edición de “La Juana Peña”, este sábado 12 de septiembre en la Sociedad Italiana de María Juana.

La propuesta comenzará a las 21 horas y promete una noche cargada de música, folklore, danza y baile, con la participación de artistas y agrupaciones de distintas localidades de la región.

Uno de los grandes protagonistas será Pol Mun, quien llegará por primera vez a la zona para brindar el espectáculo central de la noche. También serán parte de la programación el Ballet del Liceo Municipal Olindo Strada de Sastre, el Ballet Comunal Raíces de Mi Tierra, Santino Moyano, Santiago Bonancea y el propio Guille Benítez.

Durante la charla, Benítez contó cómo vienen los preparativos y destacó la intención de generar una peña diferente, donde el público pueda disfrutar de los artistas, pero también tenga un lugar para cantar, bailar y compartir una noche entre amigos y en familia.

La organización estará a cargo de Sociedad Italiana y Juana Producciones, y durante la noche también habrá servicio de buffet.

Las entradas anticipadas son limitadas y pueden conseguirse en distintos puntos de la región.

La Juana Peña se prepara así para volver a reunir a vecinos de María Juana y localidades cercanas en una noche donde la música popular, el folklore y la danza serán los grandes protagonistas.

📅 Sábado 12 de septiembre
🕘 21 horas
📍 Sociedad Italiana de María Juana

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