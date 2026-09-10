Una delegación de María Juana y Sastre viaja a Montevideo al Santuario de Madre Francisca

En La Mañana de la Radio conversamos con Anabela Frandino, quien nos contó detalles del viaje que realizará este fin de semana una delegación integrada por vecinos de María Juana y Sastre con destino a Montevideo, Uruguay.

El motivo principal del viaje será visitar el Santuario de Madre Francisca, en una experiencia que combinará la espiritualidad, la oración y el encuentro entre personas que comparten una profunda devoción.

La delegación partirá con mucha expectativa y entusiasmo, preparando un fin de semana diferente, marcado por la posibilidad de conocer el lugar, participar de las actividades religiosas y vivir momentos de reflexión y encuentro.

Un viaje de fe y encuentro

Para quienes participan, llegar hasta el Santuario representa mucho más que realizar un viaje. Es la posibilidad de acercarse a un lugar significativo para su fe, agradecer, pedir y compartir junto a otros peregrinos una experiencia espiritual.

Desde María Juana y Sastre serán varios los vecinos que formarán parte de esta delegación, llevando consigo también las intenciones y pedidos de familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Durante la entrevista, Anabela destacó la importancia de compartir este tipo de experiencias y de generar espacios donde la fe pueda vivirse de manera comunitaria.

El viaje tendrá como destino Montevideo y se desarrollará durante este fin de semana, con la expectativa de que sea una experiencia enriquecedora para todos los participantes.

Así, una nueva delegación de nuestra región emprenderá un viaje especial, uniendo a María Juana y Sastre en una experiencia de fe, encuentro y espiritualidad en el Santuario de Madre Francisca.