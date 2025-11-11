El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta el documental “Inteligencia Artificial: Promesas y Peligros de su Desarrollo”

La Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana y el Cine Club de la Sociedad Italiana invitan a una nueva proyección dentro del Ciclo “Cine Urgente”, un espacio que propone reflexionar sobre temas actuales que atraviesan nuestra vida cotidiana.

En esta oportunidad se presentará el documental “Inteligencia Artificial: Promesas y Peligros de su Desarrollo”, dirigido por Chris Paine, el próximo miércoles 12 de noviembre a las 20:30 horas, con entrada a la gorra.

La película plantea una profunda mirada sobre cómo la inteligencia artificial —una tecnología que la ciencia ficción anticipó hace décadas— ya está remodelando cada aspecto de nuestras vidas. Desde la automatización laboral y el diagnóstico médico, hasta la industria bélica y la publicidad personalizada, la inteligencia artificial avanza sobre todos los ámbitos de la sociedad, generando grandes oportunidades pero también enormes desafíos éticos.

Con testimonios de reconocidos especialistas como James Barrat, Rana El Kaliouby, David Ferrucci, Christine Fox, Hiroshi Ishiguro y Jerry Kaplan, el film invita a una pregunta clave:

¿Confiás en tu computadora?

El documental, de 78 minutos de duración, ha sido destacado por la crítica internacional como una obra “aterradora y fascinante” (The New York Times) y “difícil de ver sin entrar en modo pánico total” (The Guardian).