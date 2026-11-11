El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta “Sensatez y Sentimientos”

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana anuncia una nueva propuesta cinematográfica con el estreno de “Sensatez y Sentimientos”, una nueva adaptación de la reconocida novela de Jane Austen, autora de clásicos como “Orgullo y prejuicio”.

La película llegará a la pantalla el próximo viernes 13 de noviembre, a las 21:30, invitando al público a disfrutar de una historia que combina romance, drama y una mirada sobre las diferencias sociales de una época.

La trama sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes, tras verse obligadas a abandonar su finca familiar en Sussex, deben mudarse a la casa de un pariente lejano. Allí comenzarán una nueva etapa de sus vidas, atravesada por dificultades económicas, relaciones amorosas y decisiones que pondrán a prueba sus sentimientos y su manera de enfrentar el futuro.

La dirección está a cargo de Georgia Oakley y cuenta con las actuaciones de Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe y Bodhi Rae Breathnach. La producción, de origen estadounidense, propone una nueva mirada sobre una de las historias más reconocidas de la literatura universal.

Entradas y horarios

Día: viernes 13 de noviembre.

Hora: 21:30.

Entrada general: $5.000.

Socios: $4.000.

Desde el Cine Club de la Sociedad Italiana invitan a la comunidad a acompañar esta nueva función y disfrutar de una propuesta cinematográfica en la pantalla grande.