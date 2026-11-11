Liliana compartió su experiencia en la misa del papa León XIV en Luján

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Liliana, oriunda de Buenos Aires, quien tuvo la oportunidad de vivir de cerca la celebración religiosa encabezada por el papa León XIV este miércoles en la ciudad de Luján.

Durante la entrevista, relató las sensaciones que le dejó participar de un acontecimiento que reunió a numerosos fieles en torno a la figura del Sumo Pontífice y que se convirtió en una verdadera manifestación de fe.

Liliana describió la emoción de encontrarse en medio de esa multitud de personas que llegaron desde distintos lugares para compartir la celebración, rezar y expresar su devoción. Una experiencia que, según transmitió, permite dimensionar la fuerza de la fe y el sentimiento religioso que une a miles de creyentes.

También destacó cómo vivir un acontecimiento de estas características puede despertar y fortalecer aún más la fe en Jesús, renovando la esperanza, la espiritualidad y el compromiso con los valores del Evangelio.

Su testimonio en la radio permitió acercarnos a una vivencia personal de una jornada especial, en la que la religiosidad, la emoción y el encuentro comunitario fueron protagonistas.