El taller de canto “Notas de Sol” realizará su muestra anual con el primer Encuentro de Cantantes Amateur

El próximo domingo 15 de noviembre, el taller de canto “Notas de Sol”, dirigido por la profesora Eli Vallejos, llevará adelante su muestra de cierre de año con una propuesta especial que reunirá música, talento y artistas de distintas localidades.

En esta oportunidad, la actividad tendrá como atractivo principal el Primer Encuentro de Cantantes Amateur, una iniciativa que permitirá a los alumnos del taller compartir con el público todo lo trabajado durante el año y, además, recibir a otros cantantes invitados que llegarán desde diferentes localidades para sumar sus voces y disfrutar de una jornada musical.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, intercambio y expresión artística, donde los participantes puedan mostrar su talento y compartir su pasión por la música.

Además, durante la noche habrá sorteos con importantes premios. Cada entrada anticipada tendrá un número para participar de los sorteos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y pueden solicitarse a cualquier integrante de la comisión organizadora o comunicándose directamente con la profesora Eli Vallejos.

Una invitación para acompañar a los artistas, disfrutar de la música y celebrar el trabajo realizado durante todo el año por el taller “Notas de Sol”.