Alcides Calvo habló sobre el Gasoducto Regional Centro II y su encuentro con el papa León XIV

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien se refirió a dos temas de actualidad: el avance del Gasoducto Regional Centro II, una obra que tendrá impacto en Rafaela, Sunchales y distintas localidades del departamento Castellanos, y su reciente viaje al Vaticano junto a integrantes del Senado santafesino.

Calvo explicó que el acuerdo firmado entre Litoral Gas y la Unión Transitoria TGS-SACDE permitirá avanzar con la finalización del Gasoducto Regional Centro II. La obra contempla una traza de más de 140 kilómetros y permitirá ampliar la capacidad de distribución de gas natural en la región.

De acuerdo con el cronograma informado, los trabajos comenzarían durante la segunda quincena de octubre, mientras que la habilitación del sistema está proyectada para comienzos de 2028. El proyecto contempla la posibilidad de incorporar a más de 28.000 hogares, además de acompañar el crecimiento de industrias, comercios, pymes y otros usuarios.

Durante la entrevista, Calvo también contó detalles del viaje que realizó a Roma y Ciudad del Vaticano junto a otros integrantes de la Cámara de Senadores de Santa Fe.

La delegación oficial, encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, e integrada por Alcides Calvo y Germán Giacomino, fue recibida por el papa León XIV. Durante el encuentro protocolar, los representantes santafesinos trasladaron al Pontífice el saludo institucional del gobernador Maximiliano Pullaro y del pueblo de Santa Fe.

Calvo relató en la radio cómo fue ese encuentro y el diálogo mantenido con el Papa en la previa de su visita a la Argentina, prevista para noviembre. Según lo informado oficialmente, durante la reunión también se intercambiaron conceptos sobre la realidad social y se entregó al Pontífice una nota sobre el trabajo institucional desarrollado en la provincia.

El Vaticano confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Así, durante la entrevista, Calvo repasó tanto los avances de una obra de infraestructura que impactará en el departamento Castellanos como la experiencia de representar a Santa Fe en un encuentro institucional con el Papa.