Raíces de Mi Tierra celebró 30 años de danza, identidad y tradición en María Juana

María Juana vivió una noche especial con la celebración de los 30 años del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, una trayectoria que durante tres décadas estuvo marcada por la danza, la música, la cultura y el compromiso con las tradiciones de la comunidad.

Foto: Prensa Comuna María Juana

La celebración se llevó a cabo en la Sociedad Italiana, donde se reunieron familias, vecinos, bailarines, exintegrantes y referentes de la cultura local para compartir una noche cargada de emoción y recuerdos.

El espectáculo comenzó con “Raigal – 30 años floreciendo”, una propuesta artística que recorrió tres décadas de historia del ballet a través de la danza y la música, poniendo en escena el trabajo de las distintas generaciones que formaron parte de “Raíces de Mi Tierra”.

La noche continuó con las presentaciones de Cristian Capurelli y Guille Benítez, mientras que el cierre estuvo a cargo del reconocido Dúo Coplanacu, que puso el broche de oro a una celebración dedicada a las raíces y a la cultura popular.

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Reconocimiento a tres décadas de trayectoria

En el marco del aniversario, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declaró de interés los 30 años del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, reconociendo su trayectoria y su aporte cultural.

También la Comuna de María Juana declaró de interés cultural la trayectoria del ballet, destacando el trabajo desarrollado durante estas tres décadas, la formación de generaciones de bailarines y su aporte a la identidad de la localidad.

Desde su creación, “Raíces de Mi Tierra” se convirtió en un espacio donde distintas generaciones encontraron en la danza una manera de aprender, compartir y mantener vivas las tradiciones.

El aniversario permitió celebrar el camino recorrido y, al mismo tiempo, mirar hacia adelante con una expresión cultural que continúa formando bailarines y dejando huellas en la comunidad.

Tres décadas de danza, identidad y pasión por nuestras raíces. Tres décadas haciendo florecer la cultura de María Juana.