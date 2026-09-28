La Juanita suma su propio pan de miga para sus tradicionales sándwiches

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Mauricio Junco, de la Fábrica de Productos Alimenticios La Juanita, quien contó detalles de una nueva elaboración que se incorpora a la producción: pan de miga con receta propia.

Este nuevo producto representa un paso más dentro del crecimiento de La Juanita y busca darle una identidad propia a uno de los componentes fundamentales de los tradicionales sándwiches de miga.

A partir de una receta desarrollada especialmente por la fábrica, La Juanita comienza a elaborar su propio pan de miga, buscando trasladar a este producto el mismo sello y sabor que caracteriza al resto de sus elaboraciones.

La propuesta apunta a que los sándwiches de miga lleven ahora el toque inigualable de los productos La Juanita, desde el propio pan hasta los ingredientes que completan cada preparación.

Durante la charla, Mauricio Junco compartió detalles de este nuevo desafío y del trabajo que hay detrás de una elaboración que se suma a la variedad de productos de la fábrica.