El Cine Club de Sociedad Italiana presenta “Hamnet”, una de las favoritas para los Oscar

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana vuelve a abrir sus puertas para disfrutar del mejor cine en pantalla grande con la proyección de Hamnet, una de las películas destacadas de la temporada y candidata en la próxima entrega de los Premios Óscar.

La función se realizará el viernes 13 de marzo a las 21:30 horas, en el tradicional espacio cultural de la institución, invitando a los amantes del séptimo arte a vivir la experiencia de “el cine… en el cine”, como propone el ciclo.

La película está dirigida por la reconocida cineasta Chloé Zhao, ganadora del Oscar, y narra una profunda historia de amor y pérdida que se vincula con la creación de una de las obras más importantes de William Shakespeare, el clásico Hamlet. El film se centra en la historia de Agnes, esposa del dramaturgo inglés, y su lucha por superar una tragedia familiar que marcará profundamente sus vidas.

El elenco está integrado por Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson y Joe Alwyn, en una producción de drama y romance de 125 minutos de duración, apta para mayores de 13 años con reservas.

La película llega con un destacado recorrido en premios internacionales: obtuvo 8 nominaciones a los Premios Oscar 2025, 6 nominaciones y 2 premios en los Premios Globo de Oro, 11 nominaciones y 2 premios en los Premios BAFTA, además del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto y una nominación al mejor guion adaptado en los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA).

Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de una destacada producción internacional en la pantalla grande de la Sociedad Italiana.