El Cine Club Sociedad Italiana presenta “Zootopia 2” este domingo

El Cine Club Sociedad Italiana invita a la comunidad a disfrutar de una nueva función de cine con la proyección de la película Zootopia 2, una propuesta ideal para toda la familia.

La historia vuelve a reunir a los detectives Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deberán investigar la llegada de un misterioso reptil que provoca un gran revuelo en la ciudad de Zootopia. Para resolver el caso, ambos deberán infiltrarse en nuevos y sorprendentes sectores de la metrópoli animal, poniendo a prueba su trabajo en equipo y su creciente amistad.

La función se realizará el domingo 15 de marzo a las 19:30 horas y la película es apta para todo público, lo que la convierte en una excelente opción para compartir en familia.

El valor de la entrada será de $3000 para socios y $4000 para no socios. Desde la organización invitan a vecinos de María Juana y la región a acercarse y disfrutar de una tarde de cine y entretenimiento.