El Cine Club Sociedad Italiana proyecta “La Ola” en el Ciclo Cine Urgente

En la tarde de Radio María Juana, entrevistamos a Osvaldo Ferrato, integrante del Cine Club Sociedad Italiana, quien contó detalles sobre la próxima proyección que tendrá lugar este miércoles en el marco del Ciclo Cine Urgente, organizado junto a la Mesa Intersectorial de la Comuna de María Juana. La película elegida es “La Ola”, un film alemán que invita a reflexionar sobre los riesgos latentes de los regímenes autoritarios.

La historia transcurre en Alemania, donde el profesor de instituto Rainer Wenger (interpretado por Jürgen Vogel) decide realizar un experimento pedagógico para mostrar a sus alumnos cómo funciona un régimen totalitario. Lo que comienza como una práctica académica basada en la disciplina y el sentido de comunidad, pronto se transforma en un movimiento que escapa a todo control, demostrando cuán frágil puede ser la democracia cuando surgen liderazgos que manipulan a las masas.

Dirigida por Dennis Gansel y basada en el relato corto de William Ron Jones, la película cuenta con un destacado elenco integrado por Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich y Christiane Paul. “La Ola” recibió importantes reconocimientos, entre ellos nominaciones en los Premios del Cine Europeo, el Festival de Sundance y el Festival Internacional de Estambul, además de dos galardones en el Cine Alemán 2007.

Con una trama intensa y actual, la película plantea un interrogante inquietante: ¿Crees que nunca más puede haber una dictadura en tu país? Una invitación a pensar, debatir y no olvidar.

