El Club Atlético María Juana lanzó los precios y beneficios del Natatorio para la temporada 2025

El Club Atlético María Juana dio a conocer los nuevos valores y promociones del Natatorio para la temporada de verano 2025, que comenzará oficialmente el lunes 1 de diciembre. Con la llegada del calor, la institución se prepara para recibir a socios, no socios y familias que cada año disfrutan de las instalaciones.

Como beneficio especial, todos los deportistas del club tendrán una semana de acceso gratuito al natatorio del 1 al 7 de diciembre, inclusive.

Además, se confirmó que la Colonia de Vacaciones dará inicio el 15 de diciembre, sumándose como una de las actividades más esperadas por niños y familias durante el receso escolar.

El club también recuerda que continúan vigentes los descuentos por grupos familiares, así como los diferentes valores para socios, no socios, y modalidades de pago contado, Credimutual o cuotas, tanto para mayores como para menores. También se encuentran disponibles las tarifas para Aquagym y natación, además del acceso por día o por mes.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la secretaría del club al 3406 519134.