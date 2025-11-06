El Club Atlético María Juana se prepara para la gran “Fiesta del Deporte 2025”

El sábado 29 de noviembre a las 20:00 horas, el Club Atlético María Juana celebrará su tradicional “Fiesta del Deporte”, una noche especial para reconocer el esfuerzo, la pasión y el compromiso de todos los deportistas que integran la gran familia auriazul.

El evento tendrá un marco muy especial, ya que se realizará la inauguración oficial del nuevo gimnasio cubierto, una obra que representa un importante avance en infraestructura deportiva y que permitirá seguir fortaleciendo las distintas disciplinas del club.

Durante la velada, se llevará a cabo el bingo con importantes premios y se contará con la presencia de artistas invitados que llenarán de música y alegría la noche: Franco Viola y Dekaravana ofrecerán un show en vivo para disfrutar en familia y con amigos.

La Fiesta del Deporte 2025 será una oportunidad única para compartir, reconocer logros y celebrar el crecimiento constante del club y su comunidad deportiva.