El Club Atlético María Juana realizará el cierre de la temporada de natación 2025/2026

En la mañana del programa “Comunicándonos” dialogamos con Gerardo Bertorello, quien brindó detalles sobre el cierre de actividades de la temporada 2025/2026 de natación del Club Atlético María Juana.

La jornada se llevará a cabo este martes 25 de febrero a las 19:00 horas en el natatorio de la institución y marcará el final de un nuevo ciclo de trabajo, aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes que participaron de las distintas propuestas acuáticas.

Exhibición y demostraciones

Durante el encuentro se realizará una muestra de natación infantil y juvenil, donde los alumnos podrán demostrar lo aprendido a lo largo de la temporada, compartiendo con sus familias los avances logrados en el agua.

Además, habrá una demostración de la actividad de Aquagym, disciplina que combina ejercicios físicos con el trabajo en el medio acuático y que ha tenido una importante participación durante el verano.

Desde el club destacaron la importancia de este tipo de actividades no solo en lo deportivo, sino también en la formación integral, fomentando hábitos saludables, compañerismo y constancia.

De esta manera, el Club Atlético María Juana invita a las familias y a la comunidad a acompañar este cierre de temporada, celebrando juntos un año más de actividad en el natatorio.