El Club Atlético Esmeralda convoca a formar la Subcomisión de Fútbol para la temporada 2026

El Club Atlético Esmeralda lanzó un comunicado importante dirigido a toda la comunidad, convocando a vecinos, socios y simpatizantes a sumarse para conformar la Subcomisión de Fútbol de cara a la temporada 2026, un espacio clave para el funcionamiento y el futuro deportivo de la institución.

Desde la Comisión Directiva remarcaron la importancia del trabajo diario y silencioso que se realiza detrás de cada domingo de liga, fundamental para que el club pueda afrontar la competencia oficial. En ese sentido, señalaron que la logística, la organización y el acompañamiento permanente requieren de un grupo de trabajo comprometido que permita sostener la participación en los torneos.

La convocatoria está abierta a todas las personas que deseen colaborar y aportar su tiempo y experiencia por el bien del club. La reunión informativa y organizativa se llevará a cabo el lunes a las 22 horas en el salón del club, donde se brindarán detalles sobre las funciones y objetivos de la subcomisión.

Desde el Club Atlético Esmeralda destacaron que aún se está a tiempo y renovaron la invitación a la comunidad a sumarse, reforzando el mensaje de que el club se construye entre todos y que el compromiso colectivo es clave para el desarrollo institucional y deportivo.