El Club Atlético Talleres brilló con su torneo “Talleritos 2025”

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Torneo Talleritos, organizado por el Club Atlético Talleres, que reunió a una gran cantidad de clubes en una jornada repleta de fútbol, integración y aprendizaje.

A lo largo de la tarde del sábado, se llevaron a cabo los distintos partidos por categoría distribuidos en 5 canchas. Los futuros futbolistas desplegaron todo su juego, se divirtieron y se llenaron de grandes experiencias.

El Club Atlético Talleres volvió a demostrar su compromiso con el desarrollo del deporte formativo, ofreciendo una excelente organización y un estadio “Pedro Molina” brillante para que los chicos disfruten y crezcan a través del deporte.

El torneo finalizó con la entrega de reconocimientos a todos los participantes, celebrando el esfuerzo, la alegría y el espíritu que caracteriza a esta tradicional jornada deportiva.