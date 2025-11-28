El Club Atlético Talleres finaliza un 2025 memorable, campeón del Clausura y alcanzando las semifinales por el ascenso

El Club Atlético Talleres finalizó una temporada memorable, logrando ser protagonista en todos los frentes. Con un rendimiento sólido, un juego convincente y una entrega constante, Talleres se coronó campeón del Torneo Clausura, demostrando jerarquía, orden y mentalidad ganadora.

A lo largo del año, el equipo batalló en los tres torneos de la Primera B Zona Sur, sosteniendo un nivel competitivo que lo posicionó como uno de los grandes animadores de la temporada.

En la lucha por el ascenso, el plantel avanzó con determinación y llegó a las semifinales, y no pudo llegar a la gran final tras caer por penales ante La Hidráulica de Frontera. A lo largo del año equipo volvió a mostrar carácter, compromiso y una identidad de juego clara frente sus pares.

Estos logros reflejan el trabajo comprometido del cuerpo técnico liderado por Jorge “Zurdo” Sánchez en primera y Norberto “Beto Walpen en reserva, quienes condujeron a los planteles con planificación, disciplina y una visión sólida de juego, acompañado por una preparación física que mantuvo el rendimiento durante todo el año.

Un capítulo especial merece el reconocimiento a los jugadores de Primera y Reserva, quienes sostuvieron la campaña con esfuerzo, responsabilidad y dedicación. La competencia interna sana entre ambas divisiones fortaleció al grupo, elevó el nivel de entrenamiento y se transformó en un motor clave para alcanzar los objetivos planteados a principio de año.

Los dirigentes desempeñaron un rol fundamental, con una labor gigante en la organización, el apoyo y la gestión diaria que sostuvo el funcionamiento del equipo dentro y fuera de la cancha.

El Club Atlético Talleres culmina así una temporada para el recuerdo, con un título en sus vitrinas y la convicción de seguir creciendo rumbo a nuevos desafíos.