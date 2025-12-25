El Club Atlético Talleres organiza un Torneo de Penales con importantes premios

El Club Atlético Talleres será escenario de un atractivo Torneo de Penales, que se llevará a cabo el viernes 9 de enero desde las 20.30 horas, en una propuesta deportiva y recreativa pensada para disfrutar entre amigos y en familia.

El certamen se disputará en las instalaciones del club y contará con una ficha de inscripción de $3.000, mientras que el 80% de lo recaudado en fichas será destinado a premios, lo que genera grandes expectativas entre los participantes.

Desde la organización informaron que habrá servicio de buffet durante toda la noche, brindando comodidad y un ambiente ideal para compartir la jornada. Además, el reglamento del torneo estará disponible en cada mesa, garantizando transparencia y claridad en el desarrollo de la competencia.

Cabe destacar que estará prohibido el ingreso con conservadoras y/o bebidas, por lo que se solicita a los asistentes respetar las normas establecidas por la institución.

Con esta iniciativa, el Club Atlético Talleres continúa promoviendo actividades deportivas y sociales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y generando espacios de encuentro para la comunidad.