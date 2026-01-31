El Club Atlético Talleres realiza una nueva Cena del Hincha en la previa del clásico

En la mañana de la radio charlamos con Lucas Flores, uno de los organizadores de la Cena del Hincha, quien brindó detalles sobre este tradicional encuentro que se llevará a cabo mañana sábado en el SUM del Club Atlético Talleres, y que ya comienza a generar expectativa en toda la familia rojiblanca.

Desde la institución anunciaron una nueva edición de esta propuesta pensada para compartir, vivir la previa y empezar a palpitar el clásico, en un clima de camaradería, fútbol y fuerte sentido de pertenencia. La cena se realizará el sábado 31 de enero, a partir de las 21 horas, en el SUM del C.A.T.

El menú previsto incluye pata muslo con ensaladas varias y, de postre, helado. El valor de la tarjeta es de $20.000 para mayores y $15.000 para menores de 12 años, sin bebida incluida.

Durante la charla radial, Lucas Flores destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer el vínculo entre el club y su gente, invitando a socios, simpatizantes y vecinos a sumarse y acompañar al club en la antesala de un nuevo clásico.

Quienes deseen participar deben confirmar su presencia comunicándose al 3406 469383 (Lucas) o al 3406 437582 (Franco).

Una vez más, el Club Atlético Talleres apuesta a generar espacios de encuentro y celebración, reafirmando el compromiso con su comunidad deportiva y su identidad rojiblanca. Compartinos.