El Club Atlético Talleres se prepara para su Festival de Patín 2025

En la mañana de la radio dialogamos con Romina Maccari, profesora de la disciplina de patín del Club Atlético Talleres, quien brindó detalles sobre el Festival de Patín que se realizará el sábado 8 de noviembre en el SUM de la institución.

Romina adelantó que será una noche especial donde las alumnas mostrarán todo lo aprendido durante el año, con coreografías, música y mucho color sobre ruedas. El evento promete ser una verdadera fiesta del deporte y la expresión artística, abierta a toda la comunidad.

El Festival de Patín del Club Talleres es una de las citas más esperadas de la temporada, donde el esfuerzo, la dedicación y la alegría de las patinadoras se combinan para ofrecer un espectáculo inolvidable.