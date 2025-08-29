El Coro Comunal de María Juana interpretará canciones en piemontés en la misa del sábado

En la mañana de Radio María Juana, Luis Anselmi, director del Coro Comunal de María Juana, invitó a toda la comunidad a disfrutar de un momento especial durante la misa del próximo sábado, que se celebrará en la Parroquia Santa Juana Francisca de Chantal.

El coro interpretará canciones en piemontés, homenajeando así las raíces culturales y la historia de la localidad. La misa dará inicio a las 18:30 horas, ofreciendo a los asistentes una experiencia única donde la música y la tradición se unirán para enriquecer la celebración religiosa.