El Coro Comunal de María Juana participará de un importante concierto en San Francisco

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Luis Anselmi, director del Coro Comunal de María Juana, quien compartió detalles sobre el evento musical que se realizará este viernes 3 de octubre a las 21 horas en la Iglesia Catedral de San Francisco.

El encuentro, titulado “Celebración del Cántico de las Criaturas”, reunirá al Coro Emigranti, Coro De Voz a Vos y al Coro Comunal de María Juana, en una velada que promete ser una de las últimas presentaciones del año y una de las más especiales para la agrupación local.

Anselmi destacó la importancia de este concierto no solo por el nivel artístico, sino también por el espacio de encuentro cultural y espiritual que propone. Además, subrayó con orgullo que el Coro Comunal de María Juana lleva 39 años ininterrumpidos de trayectoria, consolidándose como un verdadero referente de la música coral en la región.

Con emoción, el director señaló que cada presentación es la oportunidad de reafirmar el compromiso con la comunidad y con la música, en un año que marca un paso especial en su recorrido al frente del coro.

La cita es abierta a todo el público, con entrada libre y gratuita, y representa una ocasión ideal para disfrutar de una noche única de voces y armonía en un escenario imponente como la Catedral de San Francisco.