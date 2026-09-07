Marcos Medina, representante de María Juana, llegó a las semifinales del Torneo Provincial de Bolitas

María Juana estuvo presente en la instancia final del 8º Torneo Provincial de Bolitas, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino que busca recuperar, mantener vigentes y poner en valor uno de los juegos tradicionales que forman parte de la memoria y la identidad de muchas generaciones.

La gran final se llevó adelante en la ciudad de San Jorge y reunió a niños, jóvenes, adultos y familias de diferentes localidades de la provincia, en una jornada que combinó recreación, tradición, encuentro y competencia.

En representación de María Juana, Marcos Medina tuvo una destacada participación y logró avanzar hasta las instancias decisivas del certamen. Su recorrido llegó hasta las semifinales, donde finalizó su participación luego de una gran actuación.

Marcos estuvo acompañado durante la jornada por Romina Rodríguez Kern, representante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien compartió el encuentro junto a Claudia Giaccone, referente del Ente Cultural Santafesino.

La participación local reafirma el acompañamiento y compromiso de María Juana con aquellas iniciativas que promueven la cultura, la recreación y la recuperación de juegos tradicionales que forman parte del patrimonio popular.

Desde la Comuna de María Juana felicitaron a Marcos Medina por su desempeño, dedicación y compromiso durante todo el torneo, y destacaron su participación como representante de la localidad en esta importante propuesta provincial.