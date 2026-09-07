Santiago Lucero se consagró Campeón de Campeones en la gran final del Torneo Provincial de Bolitas

La Plaza Fátima de San Jorge fue escenario de la gran final del 8º Torneo Provincial de Bolitas – Copa Víctor Chiarlo, una propuesta que volvió a reunir a familias, jugadores y representantes culturales de distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

El certamen, organizado por el Ente Cultural Santafesino, la Lic. Claudia Giaccone, la Municipalidad de San Jorge y la empresa Tinka —única fábrica de bolitas de cristal de Sudamérica—, tuvo una amplia participación durante todo su recorrido, alcanzando a más de 100 localidades en sus diferentes instancias locales y regionales.

Para la gran final llegaron representantes de 17 comunidades santafesinas: Cañada de Gómez, Villa Eloísa, María Susana, Carrizales, María Juana, San Jorge, Providencia, Santo Domingo, Villa Cañás, Santa Isabel, Gálvez, Santa Clara de Buena Vista, López, Monte Oscuridad, Hersilia, Gato Colorado e Ingeniero Chanourdie.

La jornada tuvo además un importante acompañamiento institucional, con la presencia del presidente del Ente Cultural Santafesino, Silvio Oliva; la Lic. Claudia Giaccone, impulsora del torneo; directores de las Usinas Culturales; el senador Esteban Motta; autoridades municipales de San Jorge; el presidente comunal de Carrizales; representantes de la empresa Tinka; familiares de Don Víctor Chiarlo, además de jugadores, familias y referentes culturales de toda la provincia.

Los campeones provinciales 2026

La competencia estuvo dividida en cuatro categorías según las edades:

🏆 Categoría A – 8 a 12 años: Santiago Lucero, de María Susana.

🏆 Categoría B – 13 a 15 años: Lucas Navarrete, de San Jorge.

🏆 Categoría C – 16 a 30 años: Evangélica Cardozo, de Ingeniero Chanourdie.

🏆 Categoría D – 31 años en adelante: Marcelo Santillán, de San Jorge.

El gran reconocimiento de la jornada fue para Santiago Lucero, representante de María Susana, quien además de consagrarse campeón en su categoría, obtuvo el título de Campeón de Campeones 2026.

El torneo también contó, una vez más, con el acompañamiento y auspicio de Cristalería San Carlos, empresa que desde hace ocho años aporta las copas que reciben los campeones provinciales.

Más que una competencia, el Torneo Provincial de Bolitas se consolidó como una propuesta que recupera un juego tradicional y lo transforma en un espacio de encuentro entre generaciones, comunidades y culturas de toda Santa Fe. La gran final en San Jorge puso el broche de oro a una nueva edición de una iniciativa que mantiene viva una parte de la identidad y las tradiciones populares de la provincia.