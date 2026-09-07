Más de 412 mil santafesinos registran deudas morosas, según un informe

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), analizó el nivel de endeudamiento y morosidad de las familias en todo el país durante julio de 2026.

En Santa Fe, el estudio contabilizó 412.845 personas con deudas morosas en el conjunto del sistema crediticio, que incluye bancos y proveedores no financieros de crédito, como las billeteras virtuales.

A pesar de esta cantidad, la provincia presenta uno de los niveles de morosidad más bajos del país. El índice alcanza el 13%, frente al 15,7% registrado a nivel nacional. De acuerdo con el informe, Santa Fe ocupa el puesto 22° entre las 24 jurisdicciones en cuanto al nivel de irregularidad crediticia.

Menor mora en bancos y billeteras virtuales

Si se observa por tipo de entidad, la morosidad de las familias santafesinas en el sistema bancario llegó al 9,6%, por debajo del 13% correspondiente al promedio nacional.

En el caso de las billeteras virtuales, la mora alcanzó el 31,2% en Santa Fe, también por debajo del 33,9% registrado en el conjunto del país.

De las 412.845 personas morosas de la provincia, 107.733 tienen deudas únicamente con bancos, mientras que 217.339 registran compromisos solamente con billeteras virtuales. Otras 87.773 personas mantienen deudas con ambos tipos de entidades.

Los jóvenes adultos concentran la mayor cantidad de morosos

El informe también analiza la situación según la edad de los deudores.

El grupo que concentra la mayor cantidad de personas con deudas irregulares es el comprendido entre 25 y 54 años, que representa el 70,6% del total.

El segmento más numeroso corresponde a las personas de 25 a 34 años, con 116.789 deudores. Le siguen quienes tienen entre 35 y 44 años, con 105.066 casos, y el grupo de 45 a 54 años, con 69.856.

Entre los 18 y 24 años se registraron 41.251 personas con deudas irregulares, mientras que el grupo de 55 a 64 años alcanzó los 39.400 casos.

¿Cuánto deben en promedio las familias santafesinas?

Los montos promedio de las deudas morosas también se encuentran por debajo del promedio nacional.

En el sistema bancario, el préstamo moroso promedio en Santa Fe alcanza los $3.045.764, frente a $3.274.414 a nivel nacional.

En las billeteras virtuales, el promedio santafesino es de $1.191.189, mientras que en el país llega a $1.199.936.

Considerando todo el sistema crediticio, el monto promedio de deuda morosa en Santa Fe asciende a $2.323.638, frente a los $2.556.203 del promedio nacional.

La provincia ocupa así el puesto 12° del ranking nacional en cuanto al monto promedio de los préstamos morosos.

Mayor concentración en los niveles más graves de mora

Otro dato que surge del informe es la distribución de los deudores según su situación crediticia.

En Santa Fe, 53.862 personas se encuentran en Situación 3, considerada de riesgo medio; 94.328 están en Situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia; mientras que 264.770 personas aparecen en Situación 5, considerada irrecuperable.

De esta manera, el informe advierte que, si bien Santa Fe presenta un nivel general de morosidad inferior al promedio argentino, existe una importante cantidad de familias atravesando distintos grados de dificultad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Los datos permiten observar así un escenario complejo: menor morosidad relativa que en otras provincias, pero más de 400 mil personas con algún tipo de deuda morosa dentro del sistema crediticio santafesino.