Sirenazo nacional de Bomberos Voluntarios en reclamo al gobierno nacional

El próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas, los Cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país realizarán un sirenazo nacional para visibilizar una serie de reclamos vinculados al sostenimiento y funcionamiento de los servicios de emergencia.

La protesta contempla cuatro ejes principales:

🔴 Fondos pendientes: exigir la regularización y transferencia de los fondos correspondientes al Presupuesto 2025, actualmente pendientes de cobro.

🔴 Pagos al exterior: solicitar al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior y garantizar la importación de bienes y equipamiento.

🔴 Emergencia en las rutas concesionadas: reclamar que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones incluyan convenios obligatorios y una contraprestación mensual por las atenciones realizadas por los Cuarteles de Bomberos Voluntarios en las rutas.

🔴 Ley de Fortalecimiento: pedir una ampliación integral y uniforme de los beneficios establecidos por la normativa, haciendo especial hincapié en la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la compra de bienes, servicios y equipamiento. Se trata de una ley sancionada en 2021.

El sirenazo del 10 de septiembre a las 10 de la mañana busca poner en agenda nacional las dificultades que atraviesan los Bomberos Voluntarios y reclamar respuestas concretas para garantizar el funcionamiento y la capacidad operativa de los cuarteles de todo el país.