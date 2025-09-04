El cuartel de Bomberos de María Juana suma dos nuevas unidades

En la mañana de la radio dialogamos con Juan Marcelo Brignone, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien anunció la llegada de dos nuevas unidades que fortalecerán el servicio y la capacidad operativa de la institución.

Brignone destacó que esta incorporación representa un paso fundamental para seguir garantizando una respuesta rápida y eficaz ante emergencias, beneficiando no solo a la localidad sino también a toda la región.

Además, informó sobre la venta de pizzas que están llevando adelante, destinada a recaudar fondos para la compra de nuevos elementos y equipamiento indispensable para la labor diaria de los bomberos. Con el apoyo de la comunidad, el cuartel continúa creciendo y consolidándose como un pilar fundamental en la seguridad y el bienestar de todos.