El Cuerpo Activo realizó una nueva capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos

Locales

El Cuerpo Activo de Bomberos llevó adelante una nueva instancia de formación interna, continuando con su compromiso de perfeccionamiento permanente para brindar un servicio cada vez más eficiente y humano. En esta ocasión, el personal se capacitó en Primeros Auxilios Psicológicos, una herramienta esencial para la asistencia en situaciones de crisis y emergencias.

Durante la jornada, los bomberos trabajaron en diferentes formas de abordaje a las víctimas, aprendiendo cómo actuar ante episodios de alto impacto emocional y cómo contener de manera adecuada a personas afectadas por el estrés, el shock o distintos tipos de trastornos que pueden manifestarse durante o después de una intervención. También se profundizó en estrategias preventivas y en la importancia de acompañar el estado emocional de quienes atraviesan momentos críticos.

Desde la institución destacaron que la formación continua es un pilar fundamental para seguir creciendo en profesionalismo y reforzar el compromiso con toda la comunidad. “Una intervención completa atiende el riesgo, la escena y también el estado emocional de las víctimas”, remarcaron, subrayando la importancia de incorporar esta mirada integral al trabajo diario.

Con acciones como esta, el Cuerpo Activo reafirma su vocación de servicio y su voluntad de seguir mejorando para responder con responsabilidad, empatía y preparación ante cada emergencia.

