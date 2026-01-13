El Departamento Castellanos recibirá más de $7.500 millones en Obras Menores durante 2026

Los gobiernos locales del Departamento Castellanos recibirán durante el año 2026 un total de $7.563.065.345,66 en el marco del Programa de Obras Menores – Ley Provincial N° 12.385, destinado a la ejecución de obras públicas, la adquisición de equipamiento y la compra de rodados para municipios y comunas.

La información fue confirmada desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo, luego de que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe estableciera las partidas correspondientes al presente año. A nivel provincial, el fondo alcanza un monto total de $83.683.853.000, de los cuales una parte significativa será destinada a las localidades del departamento.

Distribución de los fondos en el Departamento Castellanos

De acuerdo al detalle oficial, los recursos se distribuyen entre los distintos gobiernos locales teniendo en cuenta criterios como la cantidad de habitantes y las necesidades básicas insatisfechas. Entre las principales asignaciones se destacan:

Rafaela: $2.708.257.552,54

$2.708.257.552,54 Sunchales: $613.691.020,73

$613.691.020,73 Frontera: $348.288.093,55

$348.288.093,55 San Vicente: $208.045.642,37

$208.045.642,37 Humberto Primo: $220.304.625,26

$220.304.625,26 María Juana: $166.195.745,81

$166.195.745,81 Lehmann: $155.070.567,63

$155.070.567,63 Josefina: $147.588.733,55

Asimismo, el resto de las comunas del departamento también recibirán partidas que permitirán avanzar en obras y mejoras locales, entre ellas Angélica, Ataliva, Aurelia, Bauer y Sigel, Bella Italia, Castellanos, Colonia Aldao, Colonia Bicha, Colonia Bigand, Colonia Cello, Tacural, Colonia Iturraspe, Colonia Margarita, Colonia Raquel, Tacurales, Coronel Fraga, Egusquiza, Esmeralda, Estación Clucellas, Eusebia, Eustolia, Fidela, Galisteo, Garibaldi, Hugentobler, Colonia Mauá, Plaza Clucellas, Presidente Roca, Pueblo Marini, Ramona, Saguier, San Antonio, Santa Clara de Saguier, Susana, Vila, Villa San José, Virginia y Zenón Pereyra, con montos acordes a sus realidades poblacionales y necesidades estructurales.

Destino de los recursos y alcance del programa

La Ley 12.385 establece que este fondo se constituye anualmente con el 1% del Cálculo de Recursos para la Administración Central del Presupuesto General correspondiente al año anterior. Los recursos son no reintegrables y deben ser destinados a proyectos y acciones que impacten directamente en el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de la población.

Entre los destinos habilitados se encuentran la concreción de proyectos sociales para sectores con necesidades básicas insatisfechas, la compra o expropiación de terrenos para soluciones habitacionales, construcción de viviendas, erradicación de ranchos, regularización dominial de barrios, urbanizaciones, tratamiento de residuos, parques o áreas industriales.

También se incluyen obras de infraestructura básica, como redes de agua potable, reservorios de agua de lluvia, redes cloacales y tratamiento de efluentes, mejoramiento de caminos rurales y urbanos mediante cordón cuneta, ripio o arenado, desagües pluviales, alumbrado público, además de la adquisición de rodados y equipamiento para los gobiernos locales.

La palabra del senador Alcides Calvo

Al respecto, el senador provincial Alcides Calvo destacó la importancia de este programa y señaló:

“Este es un fondo creado por ley en el año 2004 para que la totalidad de las comunas y municipios reciban un aporte no reintegrable en función de la población y las necesidades básicas insatisfechas, lo que permite mejorar de manera concreta la calidad de vida de los pueblos y ciudades”.

De esta manera, el Programa de Obras Menores vuelve a consolidarse como una herramienta clave para el fortalecimiento del desarrollo territorial, permitiendo que cada localidad del Departamento Castellanos pueda planificar y ejecutar obras esenciales para su crecimiento durante el año 2026.