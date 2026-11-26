La Liga Rafaelina de Fútbol tendrá una jornada de definiciones este domingo 29 de noviembre, cuando se disputen las finales absolutas de Primera A y Primera B. En ambos escenarios también habrá encuentros de Reserva, completando una tarde y noche de fútbol con cuatro partidos.

En Primera A, 9 de Julio de Rafaela será local ante Unión de Sunchales en la revancha de la Final Absoluta por la Copa Challenger Hugo Riberi. El encuentro se disputará en el estadio del León, con un partido de Reserva como previa.

La programación en cancha de 9 de Julio será:

18:30 hs. – Reserva: 9 de Julio vs. Ben Hur.

9 de Julio vs. Ben Hur. 20:00 hs. – Primera: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales.

Por otra parte, la Primera B también tendrá su definición por el título absoluto. Florida de Clucellas y Deportivo Ramona se enfrentarán en la cancha de Florida, escenario determinado mediante sorteo, para definir al campeón de la categoría.

Antes del partido principal, Sportivo Santa Clara y Deportivo Ramona jugarán la final de Reserva.

La programación en cancha de Florida de Clucellas será: